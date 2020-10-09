صدمة لبايرن ميونيخ قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلنت السلطات المحلية في ألمانيا، أن مباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، والتي ستقام في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ستلعب في بدون جماهير.





ويحل أتلتيكو ضيفا على العملاق البافاري في 21 الحالي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى أمام مدرجات فارغة في ملعب "أليانز أرينا".





وسيؤثر هذا القرار على مباراة بايرن ضد دويرين من الدرجة الخامسة الخميس المقبل في منافسات كأس ألمانيا ومباراته ضد أينتراخت فرانكفورت في الـ"بوندسليغا" في 24 الشهر الحالي.





ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، اتخذ عمدة ميونيخ ديتر رايتر قرار تمديد منع الحضور الجماهيري في المدينة.





سمحت بعض السلطات المحلية للولايات الألمانية بأعداد قليلة في الملاعب هذا الموسم، إلا أن مدينة ميونيخ الواقعة في ولاية بافاريا لم تمنح بعد الضوء الأخضر.





وينص البروتوكول الصحي على ضرورة أن يكون عدد المصابين أقل من 35 لكل مئة ألف نسمة من أجل السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب، إلا أن الرقم ارتفع من 36,45 إلى 42,4 في ميونيخ الجمعة.



