محسن صالح يكشف مفاجآت عن فايلر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:59 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد شوقي
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فجر رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، محسن صالح مفاجآت عديدة عن رينيه فايلر المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

وكان رينيه فايلر طلب الرحيل قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، بشكل مفاجئ، مستغلا بند الخروج في الأول من هذا الشهر.

وقال محسن صالح في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر" اليوم: "رينيه فايلر قام بتحقيق إنجازات مهمة ولابد أن نتذكرها ونشكره عليها".

وتابع: "لكن الأمر كان مختلفا خاصة بعد كورونا فأهمل الفريق وكانت له طلبات غريبة في أوقات غريبة".

وواصل: "فايلر كان يطلب راتبه قبل الموعد المحدد لصرفه، وهو أمر غريب خاصة أن البعض كان يتأخر في دفع الرواتب".

واستكمل: "رأينا كيف كان يقوم فايلر بالتصريح بأنه يرغب في الرحيل لصحف سويسرية وبلجيكية".


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