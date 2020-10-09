الزمالك يستعيد شبابه وجلسه خاصة مع محمود علاء.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمران الزمالك

أدي لاعبي الزمالك الأساسيين الذين خاضوا مباراة وادي دجلة، أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الجمعة.





واجتمع البرتغالي باشيكو المدير الفني للفريق، مع محمود علاء مدافع القلعة البيضاء، على هامش المران الجماعي، لمنحه بعض التعليمات الخاصة لعلاء من أجل تنفيذها في المباريات المقبلة، وغاب علاء عن مباراة فريقه أمس أمام وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل السلبي، بسبب الحصول على 3 إنذارات.





وشارك بالمران كلا من أسامة فيصل وياسين مرعي ثنائي منتخب الشباب في المران الجماعي، عقب عودتهم من المشاركة في مباراة ودية أمس مع منتخب الشباب أمام وادي دجلة، بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.



