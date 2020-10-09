رابطة الدوري الإنجليزي تقرر وضع نظام جديد لحل أزمة المشاهدة

استقرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على ان المباريات التي تقام في شهر أكتوبر، عبر للبث المباشر على القنوات البريطانية، باستثناء مباريات مختارة سيتم إذاعتها على نظام الدفع مقابل المشاهدة.





وقررت الرابطة عرض خمس مباريات من كل جولة، على منصات "بوكس أوفيس" التابعة لشبكة "سكاي سبورتس" و"بي.تي سبورتس"، بسعر 95ر14 جنيه إسترليني (40ر19 دولار)،كحل مؤقت، حتى يتم السماح للجماهير بحضور المباريات في الملعب.





يذكر أن الحكومة البريطانية وضعت خطة لإعادة الجماهير للأحداث الرياضية، في أكتوبر، لكن بسبب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، تم تأجيل هذه الخطط حتى إشعار آخر.



