صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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دخل كريم الطيب، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي أسوان حسابات مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، لتدعيم صفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كريم الطيب تحت ردار الأهلي 

وتعرض لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، في الفترة المقبلة جميع اللاعبين المعروضين علي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد لفريق الكرة.

من جانبه كشفت مصدر داخل النادي الأهلي، أن كريم الطيب مهاجم نادي أسوان لاقى مستواه استحسان عددا من صناع القرار داخل منظومه الكرة بالأهلي.

وأوضح المصدر أن الأمر سيعرض على موسيماني لحسم رغبته في الحصول على خدماته قبل التقدم بعرض رسمي لأسوان لشرائه.

ويرى مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن كريم الطيب سيمثل إضافة فنية للفريق بسبب امكانباته الفنية والبدنية الجيدة.

ورجح مسؤولو لجنة التخطيط التعاقد مع لاعب أسوان، لكونه لن يشغل مكان في قائمة الفريق في الموسم الجديد حيث سيتم قيده تحت السن.

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