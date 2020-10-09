المؤشر العام للسوق السعودي يقفز53 نقطة خلال تعاملات الأسبوع

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:24 م
السوق السعودي
السوق السعودي
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حققت سوق الاسهم السعودية مكاسب قوية خلال تعاملات الاسبوع  الجاري لتغلق عند 8412 نقطة بمكاسب 53 نقطة، و زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 11 نقطة بنحو 1 في المائة ليغلق عند 1113 نقطة، واستطاعت السوق أن تمحو خسائرها منذ مطلع العام لتحقق مكاسب منذ بداية العام بنحو 0.28 %

 

 

كان قد افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8377 نقط،وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8412 نقطة رابحا 53 نقطة بنحو 0.64 في المائة، وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 381 مليون ريال لتصل إلى 11.2 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو خمسة ملايين سهم لتصل إلى 436 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 1 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة.




تصدر الأسهم المرتفعة "أنعام القابضة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 339 ريالا، يليه "المواساة" بنحو 9.2 في المائة ليغلق عند 142 ريالا، وحل ثالثا "الخليجية العامة" بنحو 5.8 في المائة ليغلق عند 28.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفرة" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 91 ريالا، يليه "البحر الأحمر" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 19.92 ريال، وحل ثالثا "جبل عمر" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 34.90 ريال.
وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 617 مليون ريال، يليه "معدنية" بقيمة 436 مليون ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بقيمة 436 مليون ريال.


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