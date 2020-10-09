برشلونة تراجع عن ضم نجم أرسنال قبل التعاقد مع "ديست"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:30 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني أجرى محاولات من أجل التعاقد مع إينسلي ميتلاند نايلز نجم آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وأفاد موقع فوتبول لندن بأن برشلونة حاول التعاقد مع نايلز ولكنه بعد ذلك اتجه لخيار التعاقد مع الأمريكي سيرجينو دست من صفوف آياكس أمستردام.

وألمح الموقع البريطاني أن مستقبل نايلز البالغ من العمر 23 عامًا كان محل شك في الصيف الحالي وجرى الحديث عن رفض آرسنال لعرض من وولفرهامبتون الإنجليزي للتعاقد معه وفي الوقت نفسه كان هناك حديث عن إهتمام مانشستر يونايتد بضمه.

وأكد الموقع البريطاني أنه في نهاية المطاف استمر نايلز مع المدفعجية بناء على رغبة من الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز.

وأوضح الموقع البريطاني أن نايلز يلعب في مركز الظهير الأيمن ولكنه يلعب كثيراً في مركز الظهير الأيسر مع آرسنال في الفترة الأخيرة وتحسن مستواه عن ما كان عليه من قبل بشكل لافت للأنظار.

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