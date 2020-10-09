محمد إمام بصحبة نجوم الفن ويعلق :"أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية"

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شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر محمد إمام بالصورة برفقة مجموعة من نجوم الوسط الفني منهم " أحمد الفيشاوي ، محمد علي رزق، محمد عبدالرحمن ، محمد أنور ، أحمد فهمي ، مصطفي خاطر ومصطفي بسيط".



وعلق محمد إمام علي الصورة وكتب : أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية.



يشار أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.



كما أنه استأنف تصوير مشاهده في مسلسل "الملك " ، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم لعام 2021 .

