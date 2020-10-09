كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.. صفاء جلال تهنئ نيرمين ماهر بعيد ميلادها

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة صفاء جلال علي تهنئة نرمين ماهر بعيد ميلادها الذي يحل اليوم التاسع من شهر أكتوبر.

ونشرت صفاء مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت لها رسالة تهنئة خاصة وكتبت : النهاردة عيد ميلاد القمر نرمين ماهر كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.

وردت نرمين ماهر علي تلك التهنئة قائله:"حبيبتي يا صافي يا طيبة ربنا يفرح قلبك ببناتك وتشوفيهم أحلي عرايس.. بحبك".

وفي سياق آخر قدمت "ماهر" العديد من الأعمال الفنية منها الجولة الاخيرة، امان يا صاحبي، عيال حريفة، هروب مفاجئ، عطل فني، الهاربتان، نص دستة بنات، راجل وست ستات، عرفة البحر، سلسال الدم، احنا الطلبة، البارون، جنون الشهرة.

وشاركت "ماهر" في عدة مسرحيات منها بودي جارد، الباقية في حماتك، ولكم شرم الشيخ.

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