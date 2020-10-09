خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:58 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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يثق مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء، في قدرات نجم الفريق ومساعدة النادي في تحقيق الألقاب خلال المواسم المقبلة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن النادي يضع ثقته الكاملة في اللاعب الشاب شادي رضوان والملقب بـ"الفيراري" والذي يلعب في قطاع الناشئين، في أن يكون الأسطورة المقبلة في تاريخ المارد الأحمر.

وأضاف المصدر: "لجنة التخطيط ترى أن شادي رضوان، هو امتداد للاعب محمد أبوتريكة نجم الفريق السابق، وسيكون علامة فارقة ضمن أبرز نجوم التتش".

وتابع: "النادي الأهلي أوقف كل العروض المقدمة للاعب، ورفض مؤخرًا رحيله للدوري السويسري رغم جدية العروض وإغراءاتها المادية، وتم تجديد عقده، وهناك صعوبة في التنازل عن قدراته".

واختتم: "اللاعب من ضمن أفضل 10 مواهب صاعدة في العالم حسب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وبالتالي من الصعب التفريط في قدراته، حيث سيكون هو الموهبة المقبلة التي ستقود الفريق للإنجازات المحلية والدولية".



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