فيروس كورونا يغزو معسكر المنتخب المغربي والقلق يصل صداه إلى الزمالك

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم،  عن ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق، وذلك خلال معسكر أسود الاطلسي لمواجهة السنغال والكونغو وديا. 

وأعلن الاتحاد المغربي في بيان:-

"نتيجة المسحة الأخيرة التي أجريت على اللاعبين جاءت عينة سفيان شاكلا إيجابية، تم وضع اللاعب تحت البروتوكول الصحي المعتمد من السلطات المختصة".

ويواجه  المنتخب المغرب لمواجهة السنغال والكونغو الديمقراطية وديا اليوم الجمعة، والثلاثاء المقبل، ضمن استعدادات الفريق لتصفيات كأس الأمم الإفريقية وكذلك انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 في قطر. 

وانتاب الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك حالة من القلف لتواجد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك، ضمن قائمة منتخب المغرب استعدادا للمباراتين الوديتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب المغرب فيروس كورونا الزمالك اشرف بن شرقي

أخبار تهمك

موسيماني يعد الأهلي بإتمام صفقة الموسم عقب دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يسعي لضم مهاجم الوداد المغربي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ثلث ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

بن شرقي والأحمدي ومرابط علي رأس قائمة أسود الأطلسي لمواجهة مالاوي

مران الزمالك- أوباما يعود.. وطارق وجنش يغيبان

يوسف يكشف استعدادات الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي

جامعة كرة القدم تسمج للفرجاني ساسي وحمدي النقاز للمشاركة مع الزمالك في نهائي كاس مصر

ترخيص إستثنائي لساسي و النقاز للمشاركة مع الزمالك في نهائي كأس مصر

أهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019.. مصر ضد جيبوتي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

03:06 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

09:39 ص

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

02:03 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

09:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»