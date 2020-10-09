فيروس كورونا يغزو معسكر المنتخب المغربي والقلق يصل صداه إلى الزمالك

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق، وذلك خلال معسكر أسود الاطلسي لمواجهة السنغال والكونغو وديا.





وأعلن الاتحاد المغربي في بيان:-





"نتيجة المسحة الأخيرة التي أجريت على اللاعبين جاءت عينة سفيان شاكلا إيجابية، تم وضع اللاعب تحت البروتوكول الصحي المعتمد من السلطات المختصة".





ويواجه المنتخب المغرب لمواجهة السنغال والكونغو الديمقراطية وديا اليوم الجمعة، والثلاثاء المقبل، ضمن استعدادات الفريق لتصفيات كأس الأمم الإفريقية وكذلك انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.



