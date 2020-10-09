سواريز يُهاجم إدارة برشلونة من جديد





فتح الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي، النار على إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، بسبب الطريقة السيئة التي رحل بها عن صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





قال سواريز بعد تسجيله احد هدفي منتخب بلاده في مرمى تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2022: "الطريقة التي تمت فيها الأمور من خلال الشعور بطردك هي أكثر ما يؤذيني، كانت تلك الأيام صعبة للغاية، بكيت جراء كل ما حصل لي".





وانتقد ميسي قرار ناديه بالاستغناء عن خدمات سواريز، مشيراً إلى أنه لم يعد شيء يفاجأه من الآن وصاعداً، نظراً للتخبط التي تعيشه إدارة النادي برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو.





علق سواريز على مساندة ميسي له: "الطريقة التي تصرف فيها النادي تجاهي لم تكن جيدة، وهي أزعجت ميسي أيضاً".





وأضاف: "هو يدرك كم كانت صعبة تلك الفترة التي أمضيناها سوياً، لم أفاجأ لمساندته لي لأنني أعرفه جيداً، أدرك تماماً الوجع الذي شعر به".



