ياسمين صبري تغازل جمهورها بصورة جديدة من وسط البحر

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غازلت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ياسمين بالصورة في مركبة وسط البحر بضحكة عفوية، وبإطلالة ساحرة مرتدية فستان باللون الأبيض ، ونسقت معه كبعة بيضاء وتركت شعرها منسدلاً .



وتغزل بها الكثير من محبيها من خلال خاصية التعليقات من أبرز التعليقات " أجمل قمر وملكة جمال".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وذلك مع أحمد مجدي ونهال عنبر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا عدد كبير من الأعمال الدرامية لهذا العام.