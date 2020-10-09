الإمارات تسجل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:55 م
كوفيد 19
كوفيد 19
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة عن البيان اليومي الخاص بالكشف عن أحدث الأرقام المتعلقة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، من حيث عدد حالات الإصابة الجديدة، والتعافي، والوفيات.


وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة اكتشاف 1075 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، من جنسيات مختلفة، وذلك في انخفاض طفيف عن عدد حالات يوم الخميس التي بلغ 1089 حالة إصابة، وأكدت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة، وتخضع لرعاية صحية مكثفة.

 

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في الإمارات العربية المتحدة بعد الكشف عن حالات يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 إلى 104 ألف و4 حالات إصابة منذ بداية انتشار الجائحة في الدولة.

 

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن حالات الإصابة الجديدة جاءت بعد قيامها بإجراء 120 ألف و665 فحصًا جديدًا للكشف عن المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد ، استمرارًا لخطتها التي تهدف إلى توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، والاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة، والمخالطين لهم وعزلهم، باستخدام أفضل وأحدث التقنيات الطبية.

 

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، في ارتفاع بمقدار حالتين عن يوم الخميس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في الإمارات العربية المتحدة جراء مضاعفات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد إلى 442 حالة وفاة.

 

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيانها عن خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين، وواصلت مطالبتها لجميع أفراد المجتمع بأهمية التعاون مع الجهات الصحية والتقيد التام بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع.

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