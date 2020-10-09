عصام السقا يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

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يحتفل الفنان أمير كرارة اليوم التاسع من أكتوبر بعيد ميلاده ، فهو يتمتع بمسيرة فنية حافلة ، وأعمال ناجحة مازالت عالقة في أذهان الجمهور.



وحرص عدد كبير من النجوم علي تهنئته بتلك المناسبة منهم الفنان عصام السقا ، حيث نشر صورة تجمعهما من كواليس مسلسل "الإختيار" ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق علي الصورة وكتب : عيد ميلاد الرجولة والمجدع وصاحب صاحبه .. أغلي الناس وأخويا الكبير .. كل سنة وانت طيب وديما ناجح ومكسر الدنيا يا أخويا الغالي.



يشار أن أمير كرارة استأنف تصوير مشاهده في مسلسل "عمر الناجي حرب طروادة" بطولة كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، عباس أبو الحسن، دارين حداد، كارولين عزمى، ومجموعة مميزة من النجوم.



وفي سياق آخر، يُشارك أمير كرارة فى السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، مي عمر، فردوس عبد الحميد، محمد علاء، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.

