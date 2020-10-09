افتتاح مسجدين جديدين بميت غمر وبنى عبيد في الدقهلية





حضر الافتتاح العميد عمرو فكرى رئيس مركز ومدينه ميت غمر ونواب البرلمان بميت غمر وقيادات المركز وقيادات الاوقاف وجمع كبير من مواطنى القرية والقرى المجاورة.



وفى ذات السياق وبالتعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ووزارة الاوقاف فقد قامت ادارة الاوقاف ببنى عبيد بالتنسيق مع الوحده المحلية لمركز ومدينه بنى عبيد بافتتاح مسجد عزبة القديسة التابعه للمركز وقد اقيم المسجد ايضا بالجهود الذاتية.



فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وتنفيذا لخطة وزارة الاوقاف بالتعاون مع المحافظات لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بنطاق الجمهورية، ففى محافظة الدقهلية.



أناب الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة ، لافتتاح مسجد عزبة لسوابعة التابعةة للوحدة المحلية لقرية ميت يعيش بمركز ميت غمر والذى اقيم بالجهود الذاتية على مساحة460 متر مربع وبتكلفة بلغت 5 مليون جنيه ويتسع لعدد 500 مصلى وتم فرشه بالكامل من وزارة الاوقاف ضمن خطة الوزارة لاحلال وتجديد عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية.وقد ادى السكرتير العام صلاة الجمعه بالمسجد الجديد وسط اهالى القرية، وعقب اداء الصلاة نقل سكرتير عام المحافظة تحيات وتمنيات السيد المحافظ للمواطنين والقيادات بمركز ومدينه ميت غمر واكد حرص السيد المحافظ على التعاون التام مع كافه الوزرات والاجهزة المعنية من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة وثمن السكرتير العام مبادرات ومساهمات المجتمع المدنى والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها المستمرة مع اجهزة الدولة فى رفع المعاناه عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.وقد ألقى خطبة الجمعه الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية الاوقاف بالمحافظة وكان موضوعها "فضل الشهادة والتضحية فى سبيل الله".