الاتحاد الآسيوي يصدر قراره بشأن شكوى النصر السعودي
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:42 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً عن قرارها بشأن شكوى النصر السعودي ضد أهلية مشاركة بعض من لاعبي بيرسبوليس الإيراني في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.
وكان النصر السعودي ودع بطولة دوري أبطال آسيا بعدما سقط أمام بيرسبوليس بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"قامت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي بإصدار قرارًا اليوم الجمعة برد الاعتراض المقدم من النصر بخصوص مباراة الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020".
واختتم الاتحاد الآسيوي بيانه قائلاً:"لن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل أي تعقيب إضافي حول هذا الأمر".