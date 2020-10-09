المنتخب الجزائري يطير إلى مدينة لاهاي على متن طائرة خاصة لمواجهة هولندا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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استقرت بعثة المنتخب الجزائري لكرة القدم غدا السبت، على السفر  إلى هولندا على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة المكسيك وديا الثلاثاء المقبل بمدينة لاهاي.

وأجرى أعضاء بعثة المنتخب الجزائري أمس الخميس، في معسكر الفريق بالنمسا، اختبارات الكشف عن فيروس كورونا قبل السفر إلى هولندا امتثالا لقيود السفر المفروضة في أوروبا.

ويجري "الخضر" ثلاث حصص تدريبية هناك قبل مواجهة المكسيك الذي سبق له الفوز على هولندا بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول الأربعاء بأمستردام.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيلعب أمام نظيره منتخب نيجيريا وديا مساء اليوم الجمعة، بمدينة كلاجنفورت النمساوية.

من جهة أخرى، كشف صالح باي عبود، مدير الإعلام باتحاد الكرة الجزائري، في تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية، اليوم، أن المنتخب البلجيكي الأول في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة ( فيفا) طلب مواجهة الجزائر، لكن ذلك لم يكن ممكنا لعدة اعتبارات منها الصحية.

وأكد عبود أن المنتخب الجزائري يملك خيارات عديدة لمواجهة المنتخبات الكبيرة وديا في المستقبل.

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