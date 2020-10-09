قرار بعدم حضور الجماهير للمباريات في ميونخ حتى 25 أكتوبر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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كشف المسؤولون في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الجمعة أن الجمهور لن يكون قادرا على حضو مباريات كرة القدم التي ستقام في المدينة حتى 25 أكتوبر على خلفية زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك لن يتمكن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني من اللعب مجددا وسط جماهيره باستاد "أليانز أرينا" قبل مباراته المقررة أمام فيردر بريمن في 21 نوفمبر المقبل على الأقل.

وسيطبق الأمر نفسه في مباريات مسابقات دوري الدرجات الدنيا، ومنها المباراة المقررة غدا السبت بين 1860 ميونخ وتورك جوتشو ميونخ في دوري الدرجة الثالثة.

وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن معدل الإصابات وصل إلى 4ر42 حالة لكل 100 ألف شخص.

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