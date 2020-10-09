بالأرقام.. كشف حساب مورينيو مع توتنهام حتى الآن





مرت حتى الآن 4 جولات من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021 قبل أن تأتي فترة التوقف الدولي الحالية وإيقاف كل الدوريات الأوروبية.





وكانت نتائج فريق توتنهام خلال المباريات التي لعبها حتى الآن خلال هذا الموسم تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق جيدة بشكل كبير بخلاف بعض المباريات التي لم يقدم خلالها الفريق الأداء المطلوب.





ولعب توتنهام 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تحت قيادة مورينيو فاز في مباراتين وتعادل مباراة وخسر أخرى، وكانت أكبر نتيجة حققها ضد مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل هدف.





بينما لعب توتنهام ثلاث مباريات في الأدوار التأهيلية لبطولة الدوري الأوروبي وفاز فيهم جميعا وكانت أكبر نتيجة حققها ضد فريق حيفا بسبعة أهداف مقابل هدفين.





فيما خاض مورينيو مباراة في دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية مع توتنهام ضد تشيلسي وفاز بركلات الترجيح وتأهل لدور الثمانية.



