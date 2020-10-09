آخر تطورات تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:30 م
حازم إمام
حازم إمام
محمد جمال
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يضع مسؤولي نادى الزمالك الرتوش الأخيرة على تجديد التعاقد مع حازم إمام الظهير الأيمن وقائد الفريق الأبيض للاستمرار فى القلعة البيضاء لسنوات قادمة.

وينتهي تعاقد الزمالك مع حازم إمام بنهاية الموسم الجاري مما يجعل مسؤولو القلعة البيضاء يسابقوم الزمن لحسم ملف تجديد التعاقد من أجل مشاركة اللاعب فى مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا فى حال تأهل نادى الزمالك إليها.

وكشفت تقارير صحفية أن اللاعب اتفق مع مسؤولو الزمالك على كل بنود التعاقد الجديد ويتبقي فقط التوقيع وهو ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، وكان الفريق قد تعادل أمام وادى دجلة بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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دوري أبطال أفريقيا حازم إمام الزمالك الرجاء

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