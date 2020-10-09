الولايات المتحدة تصدر حزمة جديدة من العقوبات على إيران

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
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  فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني تستهدف 18 مصرفا إيرانيا كبيرا، في محاولة لإبعاد إيران عن النظام المصرفي العالمي مع تكثيف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية. 

لكن وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان، إن الحظر لا ينطبق على المعاملات الخاصة بتوفير السلع الزراعية أو الأغذية أو الأدوية أو الأجهزة الطبية لإيران. 

في حين قال الخبراء إن مثل هذه الخطوة الأمريكية يمكن أن تقوض قدرة إيران على تأمين السلع الإنسانية من خلال جعل البنوك الأجنبية أكثر ترددًا في تسهيل مثل هذه المعاملات. 

وتجمد خطوة الخميس أي أصول أمريكية لأولئك المدرجين في القائمة السوداء وتمنع عمومًا الأمريكيين من التعامل معهم.   

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