الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى الأردن

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:28 م
الامارات
الامارات
وكالات
Advertisements

أرسلت دولة الإمارات اليوم الجمعة طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 15 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن لدعم جهود 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار كورونا.

 

وقال سفير الإمارات لدى الأردن أحمد على محمد البلوشي في تصريحات صحفية :"إن إرسال الطائرة الثانية من المستلزمات الطبية العاجلة يأتي تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم بها الإمارات في دعم الجهود الوطنية في الدول العربية الشقيقة، وكذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين المبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد ".

 

وأشار إلى أن هذه الشحنة هي الثانية التي ترسلها الإمارات إلى الأردن، حيث سبق وأن أرسلت طائرة تحتوي على 12.4 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية خلال شهر يونيو الماضي.

 

وكذلك ساهمت الإمارات في توفير الدعم للعاملين في القطاع الطبي، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم الشحنة الجديدة في توفير المزيد من الحماية للعاملين في الرعاية الصحية، خاصة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات كورونا جائحة كورونا الامارات الاردن

أخبار تهمك

موسيماني يعد الأهلي بإتمام صفقة الموسم عقب دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 9 ساعات

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 23 ساعة

المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي وبيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يسعي لضم مهاجم الوداد المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ ساعة و نصف

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ يوم

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الإمارات ترسل طائرة مساعدات لأوزبكستان لدعمها في مكافحة كورونا

مايو الخير.. 11 طن من المساعدات الطبية الإماراتية لدول العالم لمواجهة كورونا

بالأرقام.. الإمارات تكسر الأرقام القياسية في إغاثة العالم للتصدي لكورونا

شاهد.. الإمارات تدعم 3 دول بمساعدات طبية لمواجهة كورونا

الإمارات ترسل مساعدات طبية لأكثر من 71 دولة

"للمرة الثالثة".. الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كازاخستان لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 م

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

09:39 ص

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

02:03 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

09:50 م

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

02:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»