بتروجت ضيفا ثقيلا على النجوم بالقسم الثاني



يحتل فريق بتروجت المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق النجوم المركز الثامن برصيد22 نقطة .





وخاض بتروجت 20 مباراة، حقق خلالهم 10 إنتصارات، و6 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، وأحرز 21 هدف، وعليه 10 أهداف، ولعب النجوم، 20 مباراة، حقق خلالهم، 5 إنتصارات، و7 تعادلات، وتلقى 9 هزائم، وسجل 24 هدف، وعليه 24 هدف.



وشهدت الجولة السابقة ، فوز بتروجت ،علي منتخب السويس بهدف مقابل لاشئ، بينما خسر النجوم من سيراميكا بهدف مقابل هدفين .









ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 39 نقطة

2- الداخلية 37 نقطة

3- بتروجت 36 نقطة

4- النصر 30 نقطة

5- القناة 29 نقطة

6- منتخب السويس 29 نقطة

7- جمهورية شبين 24 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 21 نقطة

10- كوكاكولا 19 نقطة

11- الترسانة 16 نقطة

12- الزرقا 13 نقطة وأسفر لقاء الدور الأول، عن تفوق الفريق البترولي بهدفين دون مقابل سجهلما، أحمد عبد الرازق، واسلام عادل كانو.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة علاء عبدالعال ، ضيفا ثقيلا علي فريق النجوم، في المباراة التي تجمع بينهما علي ملعب نادي النجوم بـ 6 أكتوبر في تمام الثالثة من عصر السبت، ضمن منافسات الجولة 21بدوري القسم الثاني .