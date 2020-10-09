بتروجت ضيفا ثقيلا على النجوم بالقسم الثاني
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:21 م
أميره هاشم
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة علاء عبدالعال ، ضيفا ثقيلا علي فريق النجوم، في المباراة التي تجمع بينهما علي ملعب نادي النجوم بـ 6 أكتوبر في تمام الثالثة من عصر السبت، ضمن منافسات الجولة 21بدوري القسم الثاني .
يحتل فريق بتروجت المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق النجوم المركز الثامن برصيد22 نقطة .
وشهدت الجولة السابقة ، فوز بتروجت ،علي منتخب السويس بهدف مقابل لاشئ، بينما خسر النجوم من سيراميكا بهدف مقابل هدفين .
يحتل فريق بتروجت المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق النجوم المركز الثامن برصيد22 نقطة .
وخاض بتروجت 20 مباراة، حقق خلالهم 10 إنتصارات، و6 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، وأحرز 21 هدف، وعليه 10 أهداف، ولعب النجوم، 20 مباراة، حقق خلالهم، 5 إنتصارات، و7 تعادلات، وتلقى 9 هزائم، وسجل 24 هدف، وعليه 24 هدف.
وشهدت الجولة السابقة ، فوز بتروجت ،علي منتخب السويس بهدف مقابل لاشئ، بينما خسر النجوم من سيراميكا بهدف مقابل هدفين .
وأسفر لقاء الدور الأول، عن تفوق الفريق البترولي بهدفين دون مقابل سجهلما، أحمد عبد الرازق، واسلام عادل كانو.
ترتيب المجموعة الثانية
1- سيراميكا 39 نقطة
2- الداخلية 37 نقطة
3- بتروجت 36 نقطة
4- النصر 30 نقطة
5- القناة 29 نقطة
6- منتخب السويس 29 نقطة
7- جمهورية شبين 24 نقطة
8- النجوم 22 نقطة
9- المريخ 21 نقطة
10- كوكاكولا 19 نقطة
11- الترسانة 16 نقطة
12- الزرقا 13 نقطة
1- سيراميكا 39 نقطة
2- الداخلية 37 نقطة
3- بتروجت 36 نقطة
4- النصر 30 نقطة
5- القناة 29 نقطة
6- منتخب السويس 29 نقطة
7- جمهورية شبين 24 نقطة
8- النجوم 22 نقطة
9- المريخ 21 نقطة
10- كوكاكولا 19 نقطة
11- الترسانة 16 نقطة
12- الزرقا 13 نقطة