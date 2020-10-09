جمارك السويس تفرج عن 375 سيارة ملاكي خلال شهر سبتمبر الماضي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:14 م
جمارك السويس
جمارك السويس
الفجر الاقتصادي
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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويسلاخلال شهر سبتمبر 2020، عن 573 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصي والتجاري، وعن 24 سیارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 99 مليونا و475 ألف جنيه

 

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 44 مليونا و638 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 24 مليونا و24 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 68 مليونا و662 ألف جنيه

 

وخلال شهر سبتمبر 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 13 سيارة ميكروباص بقيمة 4 ملايين و624 ألف جنيه .

 

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات مليون و 850 ألف بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 906 ألف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 42 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 2 مليون و798 ألف جنيه .

 

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر سبتمبر 2020 عن 610 سيارة ملاكى وميكروباص بقيمة إجمالية بلغت 104 مليون و 99 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 71 مليون و 460 ألف جنيه .

 

من ناحية أخرى، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر سبتمبر 47 سيارة كما تم إعادة تصدير  146 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت

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