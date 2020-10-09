تفاصيل الفرصة الأخيرة من رئيس أذربيجان لنظيره الأرميني

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:18 م
رئيس أذربيجان
رئيس أذربيجان
وكالات
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قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إنه يقدم ليريفان "الفرصة الأخيرة" للعودة إلى المفاوضات وسحب قواتها من إقليم قره باغ، وذلك تزامنا مع انطلاق مشاورات مع أرمينيا في موسكو بوساطة روسية.

 

وقال علييف في خطاب تلفزيوني لشعب بلاده إنه ينبغي على أرمينيا قبول المبادئ الأساسية لتسوية نزاع قراه باغ ومغادرة الأراضي المحتلة لأذربيجان.

 

وأكد علييف أنه لا يوافق على طرح أن هذا النزاع لا حل عسكريا له، وأضاف: "لقد غيرنا الوضع القائم في قره باغ ولا خط تماس الآن فنحن دمرناه".

 

وصرح علييف بأن أذربيجان ستستعيد أراضيها بأي وسيلة، لكنها تريد أن تفعل ذلك سلميا وتعطي أرمينيا "الفرصة الأخيرة".

 

وعبر رئيس أذربيجان استعداده للعودة للمحادثات بشأن قره باغ لكنه جدد تمسكه بسيادة بلاده الكاملة على الإقليم، وأضاف أنه لن تكون هناك أي مفاوضات إذا أصرت أرمينيا على اعتبار قره باغ جزءا من أراضيها.

 

وذكر الرئيس الأذربيجاني أن قوات بلاده سيطرت على 9 بلدات في قره باغ، منها بلدة غادروت، فيما نفت وزارة الدفاع الأرمنية في وقت لاحق فقدان هذه البلدة.

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