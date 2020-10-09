البابا تواضروس يبحث نقل سور دير أبي سيفين بسيدي كرير

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:18 م
اللقاء
اللقاء
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم عددًا من أحبار الكنيسة الأجلاء واثنين من الأراخنة وذلك لتشكيل لجنة خاصة لإنهاء موضوع نقل السور الشمالي في فرع دير الشهيد أبي سيفين للراهبات بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي.

وتتكون اللجنة من:
١- نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها
٢- نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص.
٣- نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات.
٤- المهندس كامل ميشيل رجل أعمال
٥- الأستاذ نبيل مهني الأسيوطي رجل أعمال.

وقد توجهوا إلى مقر الدير بالقاهرة لمقابلة رئيسة الدير بهذا الخصوص.

وكان عقد قداسة البابا تواضروس بمقره ببيت الكرمة بكنج مريوط، أمس لقاءًا عبر تطبيق زوم، مع أمناء خدمة وخدام الأسر الجامعية التابعة لأسقفية الشباب، حيث حدثهم في موضوع بعنوان "تشدد وتشجع".

ونبه قداسته في كلمته على عدم السماح للإحباط واليأس بأن يتسلل إلى نفوس مخدوميهم من الشباب، وكذلك القلق والخوف من جراء ضغوطات الحياة، والتي زادها ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصف قداسة البابا تواضروس خلال كلمته في تدشين كاتدرائية السيدة العذراء بحي بشائر الخير ٣ في الإسكندرية صباح أمس يوم التدشين بأنه عيد لكونه يوم ميلاد الكنيسة المدشنة.

كما كرم قداسة البابا تواضروس أبناءه المتفوقين من خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية والجامعات.وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي.

وقال البابا تواضروس: سعيد أن نستعيد نشاطنا مرة أخرى ونبدأ باحتفال التميز والتقدم ويشاركني في هذا الآباء الأساقفة والكهنة وفرحة النجاح لايعادلها فرحة أخرى وأبنائنا الذين حصلوا على درجات علمية هؤلاء مجرد عينة من الحركة العلمية في مصر وعندما يجد أولادنا التشجيع فبلا شك يحققوا النجاح علي سبيل المثل الدراسات التي قدمها مينا عندما قدم موضوع الكريم قدم نوع من عمل الرحمة أنا بهنئ كل أولادنا وبناتنا وفرحان بيكم جدا وسعيد أن أول اجتماع اعمله في اسكندرية بعد عيد الغطاس ويكون به هذا التكريم ودائما من نجاح لنجاح.

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