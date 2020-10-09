بيراميدز يسعي لضم مهاجم الوداد المغربي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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اقترب نادي بيراميدز من الحصول على خددمات مهاجم نادي الوداد البيضاوي المغربي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتعزيز خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم الجمعة أن المهاجم الدولي الكونغولي فرانسيس كازادي كاسنجو دخل حسابات نادي بيراميدز المصري هذا الصيف.

وأضافت التقارير أن نادي بيراميدز سيواجه صراع قوي مع مواطنه إنبي بالإضافة إلي فريق قطري من أجل الحصول على خدمات المهاجم الكونغولي.

يذكر أن نادي الوداد البيضاوي المغربي يستعد لمواجهة النادي الأهلي في السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، فى ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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