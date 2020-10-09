انتحار مدير شركة كورية ضخمة بالعراق

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، عن انتحار مدير الشركة الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة شنقا، أقصى جنوبي العراق.

وعلى إثر الحادث، علقت شركة "دايو" الكورية الجنوبية العمل في ميناء "الفاو الكبير"، بعد وفاة مديرها منتحرا، بحسب مما نقل مراسل سكاي نيوز عربية عن مصادر أمنية عراقية.

وأعلن قائم مقام قضاء الفاو جنوبي البصرة وليد الشريفي، عن فتح تحقيق بملابسات حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية المسؤولة عن تنفيذ ميناء الفاو.

وقال الشريفي لوكالة الأنباء العراقية إن "الموقع الذي وجدت فيه الجثة قريب من ميناء الفاو، ويبعد مسافة عشرة كيلومترات، وهو مؤمن من شركة خاصة، وتوجد فيه كاميرات مراقبة".

وأشار إلى أن "السلطات فتحت تحقيقاً بملابسات حادثة الانتحار، وأن قاضي التحقيق يتابع بشكل مباشر تداعيات هذا الموضوع".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية العراقية وصلت إلى مكان الحادث، وبدأت برفع الأدلة الجنائية".

يذكر أن هذه حادثة الانتحار الثانية لمدير شركة عملاقه كورية جنوبية تعمل في العراق، إذ سبقه مدير شركة STX لصناعة التوربينات والمحطات قبل العام الماضي.

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