العراق: القبض على مسؤول ديوان الزكاة لداعش في محافظة الأنبار





القى جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، القبض على مسؤول مالية قاطع الرطبة بتنظيم "داعش" وثلاثة عناصر آخرين مما يسمى ديوان الجند في محافظة الأنبار.





وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني العراقي أنه "بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، من إلقاء القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية، وفق مذكرات قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".





وأشار البيان إلى أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً، واعترفوا بانتمائهم إلى "ولاية الجزيرة"، إذ عمل أحدهم مسؤولا ماليا لقاطع الرطبة في ما يسمى "ديوان الزكاة" كما يعمل الآخرون بما يسمى "ديوان الجند" واشتركوا بأغلب معارك مواجهة الأجهزة الأمنية وهربوا خلال عمليات التحرير".





وأوضح أنه "تمت إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".



