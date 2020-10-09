محافظ البحيرة يتفقد تطوير وتجميل شارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور (صور)

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قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجولة تفقدية بشارع عبد السلام الشاذلي أحد أهم الشوارع الرئيسية بمدينة دمنهور العاصمة، والمقرر تطويره ورفع كفاءته كأحدث النماذج العالمية بطول ٢.٥ كم فى كل إتجاة وبتكلفة ١٥ مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقًا أحدث النظم العالمية.



وتابع المحافظ الأعمال الجارية لتطوير وتنسيق وتجميل الشارع بالكامل من إنارة وكهرباء وأعمدة ديكورية وتشجير ورصف وارصفة مضيئة وبلدورات ومحطات إنتظار للأتوبيسات والسيارات على أعلى مستوى ووفق أحدث النماذج العالمية والوضع الحالي للشارع، حيث تم الإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالشارع من صرف صحي وكهرباء وغاز وتليفونات وتحول رقمي خلال الفترة الماضية.



ووجه محافظ البحيرة، بالإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد والانتهاء من كافة الاعمال خلال شهر ونصف وقبل موسم الشتاء والامطار وكذا الإلتزام بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية المقررة.