الترسانة يواجه النصر في موقعة مرتقبة في دوري القسم الثاني



الترسانة بقيادة شاكر عبد الفتاح، على الرغم من هبوطه للقسم الثالث، طلب من لاعبيه نسيان مباراة القناة التى انهزم بها الفريق بهدفين دون مقابل، يسعى الى عودة نغمة الانتصارات، بينما النصر بقيادة سيد عيد يسعى هو للعودة إلى ذاكرة الانتصارات، بعد التعادل السلبي امام القناة وجمهورية شبين، يسعي لانهاء الموسم وهو فى المركز الرابع.



ويخوض الترسانة المباراة برصيد 16 نقطة، في المركز الحادي عشر ، بينما يملك فريق النصر 30 نقطة في المركز الرابع.



وخسر الترسانة مؤخراً، امام القناة، في الجولة العشرين، بهدفين نظيفين، في حين تعادل فريق النصر مع فريق جمهورية شبين بدون أهداف.



وخاض الترسانة 20 مباراة، حقق خلالهم 3 انتصارات، و7 تعادلات، وتلقى 10 هزائم، وسجل الترسانة 12 هدف، وعليه 25 هدف.





ويتصدر اللاعب إيهاب فؤاد قائمة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف.



ولعب فريق النصر 20 مباراة، حقق خلالهم 8 انتصارات، و6 تعادلات، وتلقى 6 هزائم، وسجل النصر 21 هدف، وعليه 19 هدف.





ويتصدر اللاعب محمود السيد قائمة هدافي الفريق برصيد 9 أهداف، يليه ابراهيم بابا برصيد 5 أهداف.



يذكر ان نتيجة مباراة الدور الأول التى أقيمت على ملعب النصر، انتهت بفوز النصر على الترسانة، بهدفين مقابل هدف، سجل للنصر أحمد حسين وأيمن جودة، بينما سجل للترسانة أحمد جعفر.

يقام في الثالثة من عصر السبت، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، مع نظيره، فريق التصر، ضمن مواجهات الأسبوع الحادي والعشرين، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.