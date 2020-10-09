موسيماني يكثف جلساته التحفيزية مع لاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد

يكثف الجنوب إفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جلساته مع لاعبي الفريق الأحمر من أجل تحفيزهم وتجهيزهم نفسياً قبل المرحلة المقبلة والتي ستشهد خوض الفريق لمواجهتين في غاية الأهمية أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









ويعقد المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسات نفسية مع اللاعبين حيث أشاد بمستواهم في المباراتين السابقتين أمام كلاً من المقاولون العرب وإنبي بجانب التزامهم التام في التدريبات.









وحرص موسيماني خلال الفترة الماضية على عقد جلسات نفسية فردية وجماعية مع اللاعبين وأكد لهم بأنه لا بد أن يكون الأهلي الأفضل في إفريقياً وليس محلياً فقط وهذا ما سيتحقق حال تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري الأبطال.









ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء بعد غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.