موسيماني يكثف جلساته التحفيزية مع لاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يكثف الجنوب إفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جلساته مع لاعبي الفريق الأحمر من أجل تحفيزهم وتجهيزهم نفسياً قبل المرحلة المقبلة والتي ستشهد خوض الفريق لمواجهتين في غاية الأهمية أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويعقد المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسات نفسية مع اللاعبين حيث أشاد بمستواهم في المباراتين السابقتين أمام كلاً من المقاولون العرب وإنبي بجانب التزامهم التام في التدريبات.


وحرص موسيماني خلال الفترة الماضية على عقد جلسات نفسية فردية وجماعية مع اللاعبين وأكد لهم بأنه لا بد أن يكون الأهلي الأفضل في إفريقياً وليس محلياً فقط وهذا ما سيتحقق حال تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري الأبطال.


ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء بعد غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

موسيماني يعد الأهلي بإتمام صفقة الموسم عقب دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ ساعة و 15 دقيقة

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 19 ساعة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 22 ساعة

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة مدافع وادي دجلة خلال أسبوع

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 م

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

09:39 ص

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

02:03 م

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

02:25 م

موسيماني يعد الأهلي بإتمام صفقة الموسم عقب دوري أبطال إفريقيا

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»