إيبي فاك كورونا.. كل ما تريد معرفته عن ثاني لقاحات روسيا ضد الوباء

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إيبي فاك كورونا.. اسم لقاح جديد طرح على الساحة خلال الساعات الأخيرة بعدما اعتزمت روسيا انتاجه ليكون لقاحها الثاني ضد فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩" الذي انتشر في أغلب دول العالم مؤخرا.



يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن إيبي فاك كورونا اللقاح المضاد الروسي الثاني للفيروس:



١- اللقاح الجديد يتجنب الآثار الجانبية التي ظهرت عند استخدام الأول الذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إطلاقه في وقت سابق.



٢- طوره معهد علم الفيروسات في سيبيريا، جاهزا بحلول شهر نوفمبر المقبل، وفقما قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية الرسمية.



٣- التجارب السريرية للقاح ستكتمل في سبتمبر المقبل، إذ يشارك 57 متطوعا في استخدمه.



٤- يهدف اللقاح الجديد إلى إنتاج استجابة مناعية بعد حقنتين تعطى كل منهما للشخص على حدة خلال 14 إلى 21 يوما.



٥- أعلن مركز فيكتور الروسي اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يتم تسجيل لقاحه المضاد لفيروس كورونا المستجد في 15 أكتوبر الجاري.



٦- 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما شاركوا في المرحلتين الأولى والثانية من اختبارات اللقاح الجديد، مشيرا إلى أن جميعهم في حالة طيبة ولم تظهر لدى أي منهم أي مضاعفات ملموسة.



٧- من المقرر أن تجري مرحلة جديدة من اختبارات اللقاح بعد التسجيل بمشاركة 30 ألف شخص، بالإضافة إلى اختبار منفصل سيشارك فيه 150 متطوعا فوق سن الـ60.



وأحصت منظمة الصحة العالمية 35 لقاحًا مرشحًا ويتمّ تقييمه من خلال تجارب سريرية على الإنسان في أنحاء العالم، وهناك ٩ من بين هذه اللقاحات في المرحلة الأخيرة أو تستعدّ لأن تصبح في المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة الثالثة للتجارب السريرية ويتمّ فيها تقييم فعالية اللقاح على صعيد واسع يشمل آلاف المتطوّعين.

