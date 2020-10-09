محافظ كفر الشيخ: تأهيل وتبطين 7 ترع ضمن المشروع القومي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت عدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار أعمال التأهيل والتبطين ل 7 ترع،ضمن المشروع القومي لتبطين الترع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تابع أعمال تبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدولة بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن العمل مستمر في تأهيل وتبطين ترعة الحلافي بالإضافة إلى استمرار العمل في تبطين 6 ترع أخرى منها ترعة الزاوية، وتأهيل ترعة المربط مركز الرياض،وتبطين ترعة الوصلة الثانية للملاحة بالرياض،و تبطين ترعة العباسية مركز الرياض بطول 9 كم بداية من مصرف نمرة 7، بالإضافة لتبطين ترعة الزاوية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

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