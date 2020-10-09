مباحث التموين تضبط 1255 قضية مخالفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1255) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث تم ضبط ( 2٫23 طن "مقطعات لحوم – مفروم لحوم ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بالخانكة بالقليوبية).





وضبط (62٫73 طن زيت زيتون – زيتون مخلل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر – عدد 1خط إنتاج أدوات إنتاج وتعبئة)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المخللات بدون ترخيص – كائن بوادى النطرون بالبحيرة)، وضبط ( 6 طن سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية – كائن بالحسينية بالشرقية).





كما تم ضبط (4٫080 عبوة عصائر غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى – 1٫55 طن سكر حر – لب جوافة – لب مانجو بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – عدد 2 ماكينة عصر وتعبئة أدوات إنتاج)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المخللات بدون ترخيص – كائن بوادى النطرون بالبحيرة)، وضبط (مبلغ 647٫273 جنيه من أموال الدعم)، دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بالزاوية الحمراء بالقاهرة).



