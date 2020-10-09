كمونه يستبعد 8 لاعبين قبل مواجهة الداخلية بالقسم الثاني

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثالثة من عصر اليوم السبت، مباراة جمهورية شبين، والداخلية بالجولة قبل الأخيرة ، للمجموعة الثانية، من مسابقة دوري القسم الثاني.

وقام سمير كمونه، المدير الفني للجمهورية، بإستبعاد 8 لاعبين من قائمة اللقاء وهم، أمير نعمان، عمرو ثابت، وسيسية، محمود حميد، ووائل علي، واسلام فريد، واسلام محمد، ومصطفى زيكو، الموقوف للإنذار الثالث، كما يغيب محمد شعراوي، وعمرو زينهم، ومحمد رمضان، ومحمد منصور.

وتتضمن قائمة الجمهورية للمباراة 20 لاعب، وهم، محمد سعيد شيكا، أحمد المحرات، محمود شعلان، شريف مجدي ، ايمن العادلي، أحمد الشرقاوي، أحمد أمين، محمد خالد، محمد ابو طالب، خالد مسعد، مصطفى هاني، أحمد صادق ميدو، محمد عزت، ، محمود مقلد، فوفانا، أيمن سعد، مصطفى حافظ، طلبه محمد، وأحمد سامي، ويوسف علاء.

ويغيب عن صفوف الفريق المنوفي، أمير نعمان، يوسف شعبان، عمرو ثابت، حمد محمد، اسلام فريد، محمد منصور، وعمرو زينهم، وائل علي، ومحمد شعراوي، واسلام محمد، ومصطفى شلبي، ويوسف علاء، ومحمد رمضان، سيسية، مصطفى زيكو، محمود حميد.

ويحتل فريق الداخلية المركز الثاني، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا المتصدر، بينما يحتل الجمهورية المركز السابع برصيد 24 نقطة.

وشهدت الجولة السابقة، فوز الداخلية على المريخ بهدف نظيف، وتعادل شبين مع النصر بدون أهداف.

وكان الداخلية قد حقق الفوز على جمهورية شبين، في لقاء الدور الأول، بهدف للاعب سمير فكري.

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