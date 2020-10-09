بحضور أعضاء البرلمان.. تشييع جثمان النائبة منى منير بالزمالك (صور)
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:45 م
عبداللطيف هيبة - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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شيعت ظهر اليوم الجمعة جنازة النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والتى توفيت أمس الخميس، وذلك بكنيسة المرعشلى بالزمالك، بحضور عدد من نواب البرلمان منهم مصطفى بكرى واللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس النواب، والنائبة مارجريت عازر، وسولاف درويش، ومايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة.
ويقام عزاء النائبة منى منير عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الجمعة بكنيسة المرعشلي بالزمالك، في الساعة السادسة مساءً.
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