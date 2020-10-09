المريخ يستضيف سيراميكا في صراع " صعود وهبوط "

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تنطلق في تمام الساعة الثالثة من عصر غدا السبت مباراة هامة تجمع فريقا المريخ البورسعيدي ونظيره سيراميكا على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .

يتطلع أصحاب الملعب من خلال هذا اللقاء لحصد الفوز من أجل تدعيم موقفهم بجدول ترتيب المجموعة ، والهروب من دائرة الهبوط ، وتعويض الهزيمة في المباراة الماضية امام الداخلية .

يمتلك الفريق البورسعيدي قبل تلك المواجهة ٢١ نقطة يحتل بهم المركز التاسع ، ويقوده فنيا محمد عبد الرحمن .

أما فريق سيراميكا فلديه كل دوافع الفوز وحصد ال٣ نقاط وذلك للبقاء معتليا لقمة المجموعة ، ولاستكمال انتصاراته والتي جاء اخرها الفوز على النجوم بثنائية مقابل هدف .

يمتلك قبل تلك المواجهة ٣٩ نقطة ، بفارق نقطتين فقط عن الداخلية صاحب المركز الثاني برصيد ٣٧ نقطة ، ويقوده فنيا هيثم شعبان .

وكانت نتيجة المباراة التي جمعتهما خلال الدور الأول قد اسفرت عن فوز سيراميكا بهدف نظيف .

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 39 نقطة
2- الداخلية 37 نقطة
3- بتروجت 36 نقطة
4- النصر 30 نقطة
5- القناة 29 نقطة
6- منتخب السويس 29 نقطة
7- جمهورية شبين 24 نقطة
8- النجوم 22 نقطة
9- المريخ 21 نقطة
10- كوكاكولا 19 نقطة
11- الترسانة 16 نقطة
12- الزرقا 12 نقطة

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