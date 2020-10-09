المريخ يستضيف سيراميكا في صراع " صعود وهبوط "





ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 39 نقطة

2- الداخلية 37 نقطة

3- بتروجت 36 نقطة

4- النصر 30 نقطة

5- القناة 29 نقطة

6- منتخب السويس 29 نقطة

7- جمهورية شبين 24 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 21 نقطة

10- كوكاكولا 19 نقطة

11- الترسانة 16 نقطة

12- الزرقا 12 نقطة

تنطلق في تمام الساعة الثالثة من عصر غدا السبت مباراة هامة تجمع فريقا المريخ البورسعيدي ونظيره سيراميكا على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .يتطلع أصحاب الملعب من خلال هذا اللقاء لحصد الفوز من أجل تدعيم موقفهم بجدول ترتيب المجموعة ، والهروب من دائرة الهبوط ، وتعويض الهزيمة في المباراة الماضية امام الداخلية .يمتلك الفريق البورسعيدي قبل تلك المواجهة ٢١ نقطة يحتل بهم المركز التاسع ، ويقوده فنيا محمد عبد الرحمن .أما فريق سيراميكا فلديه كل دوافع الفوز وحصد ال٣ نقاط وذلك للبقاء معتليا لقمة المجموعة ، ولاستكمال انتصاراته والتي جاء اخرها الفوز على النجوم بثنائية مقابل هدف .يمتلك قبل تلك المواجهة ٣٩ نقطة ، بفارق نقطتين فقط عن الداخلية صاحب المركز الثاني برصيد ٣٧ نقطة ، ويقوده فنيا هيثم شعبان .وكانت نتيجة المباراة التي جمعتهما خلال الدور الأول قد اسفرت عن فوز سيراميكا بهدف نظيف .