ماديسون يتفوق على صلاح ويفوز بجائزة هدف الشهر فى البريميرليج

تفوق اللاعب الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون صانع ألعاب نادي ليستر سيتي على لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح وفاز بجائزة هدف الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز.









ونجح ماديسون فى الفوز بجائزة هدف الشهر بعد تسجيل هدف رائع فى شباك نادي مانشستر سيتي بالجولة الثالثة من عمر البطولة الإنجليزية بالمباراة التي فاز فيها فريقه بخماسية.









وتفوق ماديسون على هدف لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح الذي سجله فى شباك ليدز يونايتد بالجولة الأولي من عمر البريميرليج.









بالإضافة إلي هدفي مهاجم مانشستر يونايتد راشفورد فى شباك برايتون ورياض محرز فى شباك ليستر سيتي وأيضا هدف لاعب تشيلسي جيمس فى مرمي برايتون.



