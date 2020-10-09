الأهلي يحصل على راحة سلبية اليوم من تدريبات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة سلبية من تدريبات اليوم الجمعة، بأوامر من الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.


وقرر موسيماني، مواصلة الفريق تدريباته مساء غدٍ السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز سبورت، بالدوري العام.


وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية، من أجل الحصول على وقت كاف من الراحة خوفًا للتعرض إلى إصابات أو إجهاد في ظل تلاحم المباريات.


ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

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