منتخب شباب مصر يواجه نجوم المستقبل وديا





قرر الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب إقامة مباراة ودية أمام فريق نجوم المستقبل يوم الاتنين المقبل في تمام الرابعة مساءا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في بداية الأسبوع الثالث من المعسكر المفتوحً الذي بدا منتصف نوفمبر الماضي .

ويتدرب الفريق علي فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.





من جهة اخري يحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب إمكانية الاتفاق علي مباراتين وديتين مع احد أندية الدوري الممتاز بداية الأسبوع المقبل استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل.



