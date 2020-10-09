أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر حاليا في نهاية الموجة الأولى من فيروس كورونا، وهناك تراجع في حدة أعراض الإصابة بالفيروس.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن ارتفاع وانخفاض أعداد الإصابات يدل على أن الفيروس مازال موجودا، معلقا: "مش عايزين نكون تحت رحمة الفيروس"، مشددا على استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية.





وأوضح أن مصر من أخر البلاد التي تشهد تطورات في الوضع الوبائي لفيروس كورونا، حيث أن مصر كانت من أخر الدول التي ظهر بها الفيروس، منوها بأن هناك دول تشهد حاليا زيادة جديدة في أعداد الإصابات، مضيفا: "المفروض نستعد أن في خلال شهر ممكن الأعداد ترتفع تاني.. مش محتاجين ننتظر حتى تأتي الموجة الثانية ونأخذ احتياطاتنا، ناخدها بإرادتنا".





وأضاف أن يجب أن نلتزم بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي حتى لا ترتفع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الشهرين القادمين، منوها بأنه هناك لقاحين من الصين في المرحلة الثالثة من التجارب، وأثارهم الجانبية شبه منعدمة، وهو امر مطمئن، متوقعا أن يصل العالم إلى لقاح ضد فيروس كورونا في 2020 وليس 2021.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و6017 حالة وفاة.