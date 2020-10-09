انتحار ربة منزل وطفليها بالمنيا غرقا بسبب خلافات أسرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من إنتشال جثث ربه منزل وطفليها بعدما قررت أن تتخلص من حياتها بالانتحار غرقًا بمجري ترعة الإبراهيمية، بسبب خلافات أسرية.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بقيام فاطمة. س. ع، 25 سنه، ربة منزل ومقيمة بقرية دقواف بمركز سمالوط، بإلقاء نفسها وطفليها "ا. م"، 6 سنوات"، وشقيقة" آ. م 5 سنوات"، في مجرى ترعة الإبراهيمية، بسبب خلافات أسرية.





تمكنت فرق الإنقاذ النهري، من انتشال جثث الضحايا الثلاثة من أمام مدينة بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.





وعلى جانب اخر لفظ موظف بالأوقاف أنفاسه الأخيرة، أثناء سيره أمام نقطة شرطة في المنيا.





تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوفاة على محمد محمد عبدالعظيم، 24 سنه، موظف بالأوقاف، بأزمة قلبية، أثناء مروره، بكمين قرية بني احمد الغربية، بمركز المنيا.





تم نقل الجثمان إلى، مشرحة مستشفي المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.





وعلى جانب اخر عثر أهالي مركز مطاي، شمال المنيا، على طفل حديث الولادة ملقى بمحيط محطة القطار من الناحية الشرقية، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن لفحص الواقعة.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز مطاي على طفل حديث الولادة بكامل ملابسه بالطريق العام.



