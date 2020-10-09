إصابة حارس منتخب البرتغال بفيروس كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة حارس المنتخب البرتغالي أنتوني لوبيش بفيروس كورونا المستجد، ما اضطره لمغادرة معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية الأحد.

 

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان إن "نتيجة الدولي البرتغالي أنتوني لوبيش بفحص كوفيد-19 مساء الخميس جاءت إيجابية، وقد أعفي من مهماته مع المنتخب ".

 

وبات لوبيش حارس ليون الفرنسي ثاني لاعب يصاب بالفيروس في صفوف بطل أوروبا خلال الاستراحة الدولية الحالية، بعد مدافع ليل الفرنسي جوزيه فونتي الذي غادر المنتخب عشية اللقاء الودي مع إسبانيا (صفر-صفر) الأربعاء في لشبونة.

 

وسيخضع زملاء لوبيش وأعضاء الجهاز الفني للبرتغال لجولة جديدة من فحوصات الكشف عن كوفيد-19 الجمعة، قبل الحصة التدريبية المقررة بعد الظهر، وفق البيان نفسه.

 

وأفاد متحدث باسم الاتحاد البرتغالي وكالة فرانس برس بأنه تم إرجاء سفر المنتخب إلى باريس حتى يوم السبت.

 

وتلتقي البرتغال مع فرنسا الأحد على ملعب "ستاد دو فرانس"، في إعادة لنهائي كأس أوروبا 2016، قبل أن تستضيف السويد الأربعاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة من المستوى الأول من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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