مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالمنيا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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لقي شخصان اثنان مصرعهما، فيما أصيب 2 آخران، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة رقم 176 ص ف ل، بأخرى 5587 ر ع ا بالواصلة المؤدية من الطريق الصحراوي الشرقي القديم، إلى طريق الجيش، أمام قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار.

وقد تسبب الحادث في وفاة إبراهيم محمود حنفي، 32 سنة، لا يعمل، وعبدالرحمن مجدي محمد، 35 سنة، لا يعمل، مقيمان بمحافظة السويس، وإصابة 2 آخرين هما محمد محمد عبدالرحمن، 43 سنه، سائق، ومختار على خلف، 31 سنة، لا يعمل، مقيمان بمحافظة السويس.

تم نقل الضحيتين والمصابين إلى مستشفى بني مزار العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

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