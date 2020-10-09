المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي وبيراميدز

حدد مسئولو نادي مصر المقاصة، سعر رحيل نجم الفريق محمد إبراهيم، وسط اهتمام كل من الأهلي وبيراميدز بضمه في الميركاتو الصيفي.

وأكد بكري سليم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أن محمد إبراهيم لن يرحل لأي ناد بأقل من 40 مليون جنيه.

وتابع بكري في تصريحات تلفزيونية : "محمد إبراهيم لاعب ممتاز وكان وصل مع الزمالك إلى حافة الهاوية وكان من الممكن أن يلعب مع فريق درجة ثانية، ولكن العين الخبيرة في المقاصة تعاقدت معه، وحينما انضم لنا وجد مناخًا آخر وتم إعداده على أعلى مستوى".

وأكمل: "إنه صُنع هنا وأصبح نجمًا من حق مصر المقاصة أن يبيعه لصاحب أعلى سعر، ولن نقف أمامه وهناك أمثلة كثيرة رحلت عن الفريق".

وواصل: "العروض التي وصلت كلامية من الاهلي وبيراميدز، وهناك عرض من نادٍ سعودي وإماراتي وأندية كبيرة، وهناك عروض رسمية عن طريق وكيل أعمال".