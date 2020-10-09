حريق داخل شقة سكنية يُصيب 4 أفراد بالمنيا

أصيب 4 أفراد من أسرته، في حريق نشب بوحدة سكنية في المنيا، نتيجة انفجار سخان دورة المياه.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بوحدة سكنية، ملك ا. ر. ع، 50 عاما، بشارع 26 يوليو، بجوار مسجد النور بمدينة ملوي، جنوب المنيا. بسبب انفجار سخان دورة المياة.





تسبب الحريق في إصابة 4 أشخاص وهم، ا. ر. ع، 50 عاما وش. م. ا، 35 سنه، وشهد. ح. م، 30 سنه، وانس. ا. ر، 4 سنوات.



