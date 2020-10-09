ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:06 م
هبة عبد الحفيظ
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صرح مصدر أمني، أنه تم العثور على فتاة المنوفية المتغيبة، والتى تبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدى عليها، وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفيًا منذ 7 أشهر عن طريق الإنترنت.
وأشار المصدر الأمني، إلى اتفاقها معه على الزواج هربًا من المشاكل الأسرية، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.
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