تشيلسي يعلن تفاصيل إصابة حارس الفريق الجديد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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أصيب حارس مرمى السنغال ونادي تشيلسي إدوار ميندي في فخذه خلال حصة تدريبية مع منتخب بلاده كما أعلن الفريق الإنجليزي اليوم الجمعة.


وأشار تشيلسي بأن ميندي عاد إلى لندن حيث سيشرف عليه الجهاز الطبي في النادي وقال في بيان على موقعه الرسمي "أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم انسحاب إدوار مندي من تشكيلته بداعي الإصابة".

 

وأضاف "تعرض الحارس لإصابة في فخذه الأيمن خلال التدريب الأربعاء وخضع لفحوصات طبية في أحد مستشفيات الرباط حيث سيخوض منتخب السنغال مباراة مع نظيره المغربي مساء الجمعة" مشيرا إلى أن "مندي عاد إلى نادي تشيلسي للخضوع لمزيد من الفحوصات".

 

ويأمل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد أن يتعافى مندي من إصابته ليكون جاهزا لخوض مباراة فريقه المقبلة في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد ساوثمبتون في 17 تشرين أكتوبر.

 

وكان مندي انضم إلى تشيلسي قادما من رين الفرنسي مقابل 28 مليون دولار قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية.

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